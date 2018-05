CROTONE - L’impresa è ai limiti del possibile, ma a sorpresa non tutti gli scommettitori hanno perso la fiducia.

Occhi puntati sul Crotone nell’ultima giornata di Serie A, decisiva per stabilire quale sarà l’ultima squadra a retrocedere. I rossoblù sono i più a rischio, visti i 35 punti in classifica - gli stessi della Spal - ma soprattutto la sfida in arrivo in casa del Napoli, contro cui ha perso le ultime tre partite.

Tre punti al San Paolo, cme riporta Agipronews, sono a quota "proibitiva" sul tabellone Microgame, vista l’offerta a 6,50, ma a colpire è la percentuale di giocate finita sul '2': ben il 26%, nettamente più alta rispetto alla media delle squadre offerte a quota così alta. Una situazione in parte dovuta anche alle motivazioni meno forti del Napoli, che punta sì al record di punti, ma senza la stessa urgenza del Crotone. Gli azzurri, comunque, sono favoriti a 1,45, con il 69% delle preferenze, mentre la 'X' pagherebbe 4,70 ed è stata scelta nel 5% dei casi.

Intanto, sul fronte prettamente sportivo, Marcello Trotta si fa portavoce delle ambizioni del Crotone: "Ci stiamo avvicinando sempre di più alla gara e dunque stiamo curando tutti i dettagli, sappiamo che sarà dura riuscire ad ottenere un risultato positivo al San Paolo ma daremo tutto noi stessi per ottenerlo".

"Siamo nella stessa situazione dello scorso anno, ci siamo già passati ma dobbiamo farci trovare ancora più pronti", continua l’attaccante ai microfoni di Fctv. Rispetto ai 7 gol in questo campionato, aggiunge: "Sono contento del mio rendimento perchè è migliorato tanto rispetto allo scorso anno, ma ora l'unica cosa che conta è centrare la salvezza".

Oggi, intanto, seduta dedicata alla tattica e alla circolazione palla, provando i meccanismi in vista del match contro i partenopei. A conclusione, palle inattive e conclusioni in porta. Per domani è in programma un allenamento mattutino.