Cosenza, buona la prima: vince a Trapani e in Coppa Italia sfiderà il Torino di Mazzarri

COSENZA avanti (come lo Spezia), fuori invece il Carpi, eliminato a sorpresa al pari dell’Ascoli, travolto nel tardo pomeriggio di ieri dalla Viterbese. Questi gli esiti dei quattro anticipi del secondo turno eliminatorio di Coppa Italia.

Soffre ma passa ai supplementari il Cosenza: 2-1 sul campo del Trapani. Dopo una prima frazione avara di emozioni, nella ripresa i calabresi restano in 10 (espulso Capela), ma trovano anche la rete del vantaggio al 58' con Di Piazza. Immediata la reazione dei siciliani: Evacuo al 63' riporta il risultato in parità. La gara si decide ai supplementari, con Azzinnari. Il Cosenza volerà a Torino per sfidare i granata di Mazzarri. In precedenza, clamoroso tracollo casalingo dell’Ascoli, battuto al Del Duca per 4-0 dalla Viterbese, formazione che milita nel campionato di serie C. Gli uomini di Vivarini sono stati puniti dalle reti di Ngissah (34'), Zerbin (38') e Vandeputte (71' e 84'). La Viterbese affronterà la Sampdoria a Marassi.

Al Picco lo Spezia fatica non poco per venire a capo della Sambenedettese: dopo un primo tempo a reti inviolate (anche se vanno segnalati i due gol annullati a Okereke nel giro di pochi minuti), Pierini la sblocca per i liguri al 66'. Undici minuti dopo, però, la Samb trova il pari: lo firma Gelonese. All’81' arriva la rete qualificazione per lo Spezia con Bartolomei. Prossima avversaria la Spal. Sul neutro di Pontedera cade invece il Carpi sotto i colpi della Ternana: Vantaggiato (12') e Rivas (46') sono i match winner nel primo tempo, gli umbri sfideranno al terzo turno un’altra emiliana, il Sassuolo.