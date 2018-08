COSENZA - La Serie B è pronta per il primo fischio di inizio con il debutto in programma a Brescia per la sfida con il Perugia. Tra le tante novità, c'è anche quella di Dazn, la società che si è aggiudicata la possibilità di trasmettere il campionato in esclusiva.

Come se non bastassero le polemiche per la qualità delle immagini del primo scontro di serie A trasmesso proprio da Dazn, arriva una nuova gaffe nella massiccia campagna pubblicitaria preparata in questi giorni. Così, sulle pagine de la Gazzetta dello Sport, Dazn ha sbagliato il nome di Carpi e Cosenza, trasformante in Carpa e Consenza.

Un brutto errore che ha provocato tante reazioni stizzite da parte dei tifosi non solo delle due squadre interessate.