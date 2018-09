COSENZA - Salta l'esordio casalingo di Serie B per il Cosenza. La gara con il Verona, valida per la seconda giornata di Serie B in programma oggi alle 18, "non sarà disputata a causa della decisione assunta dal Direttore di gara che non ha ritenuto praticabile il terreno gli gioco in alcune zone del manto erboso". La notizia ufficiale è stata resa nota dallo stesso club neopromosso nella serie cadetta in una nota sul proprio sito ufficiale, invitando i sostenitori "ad allontanarsi dall'impianto".

Prima della decisione, l’arbitro, per dare l’ok al regolare svolgimento della partita, ha chiesto alle squadre di effettuare il riscaldamento in campo per verificare la tenuta del manto erboso sistemato da pochi giorni e sul quale non sono state ancora realizzate le linee. La Lega, dopo qualche perplessità, aveva dato l'ok alla gara (LEGGI).

Intanto, fuori dallo stadio, circa 10 mila tifosi hanno atteso invano di entrare tra fischi e proteste.