Il Crotone – battendo il Foggia con un sonoro 4-1 – ha consentito ai tifosi di lasciarsi alle spalle per una sera la vicenda dello stadio Ezio Scida, al centro di una querelle tra Ministero dei Beni culturali e Comune ionico. Il secondo turno di serie B, l’esordio casalingo per i rossoblu, si è disputato a Crotone solo grazie ad un’ordinanza urgente emessa dal sindaco (LEGGI LA NOTIZIA), anche se per il prosieguo è tutto da vedere.

La partita: al 31' la gara la sblocca Faraoni, avventandosi sul cross di Martella dal palo opposto e battendo Bizzarri con un piattone rasoterra ad incrociare. In apertura di ripresa, al 4', Firenze firma il raddoppio con una splendida azione personale. La terza rete è un capolavoro di Nalini, che sorprende Bizzarri fuori dai pali e lo scavalca con un preciso pallonetto. Dopo una interruzione di circa otto minuti provocata dallo spegnimento di una torre faro, al 20' arriva il poker di Rohden, propiziato ancora da Nalini. In avvio di recupero (9' minuti) Mazzeo trasforma il rigore concesso per atterramento di Chiaretti da parte di Faraoni per il definitivo 4-1.