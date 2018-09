CITTADELLA (PADOVA) - Passo falso del Cosenza in casa del Cittadella. Nella sfida valevole per il campionato di Serie B, il Cittadella parte forte mettendo alle corde l’avversario, ma la prima vera occasione capita ai calabresi con Maniero che da sotto porta non riesce a battere Paleari.

Un occasione persa per il Cosenza che ha consentito ai padroni di casa di spingere insistendo per tutta la durata del primo tempo collezionando varie occasioni con Scappini, Finotto e Siega. Il Cosenza contiene gli avversari restando ben chiuso dietro e provando con qualche sortita in contropiede. Su tutti la fa da padrone il caldo rendendo la partita lenta e fiacca sul piano agonistico. La gara si ravviva al ventesimo del secondo tempo quando Branca entra in aerea e viene spinto alle spalle. Rigore per il Cittadella che Iori trasforma. Subito dopo Benedetti potrebbe raddoppiare ma spedisce alto da pochi passi. L’occasione più ghiotta il Cosenza ce l’ha con Di Piazza che in un’azione di rimessa riesce a saltare Paleari ma mette fuori a porta vuota. Secondo rigore per i granata dopo un’autentica parata di Pascali in area. Ancora Iori da capitano realizza il 2 a 0. Partita chiusa e il Cittadella capolista a punteggio pieno.