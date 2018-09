COSENZA - Niente più di un pari nella sfida tra Cosenza e Perugia per la sesta giornata del campionato di Serie B.

Un gol per tempo nel registro dell'incontro con i padroni di casa in vantaggio al 12' minuto con Maniero su assist di Garritano, il pareggio della squadra allenata da Nesta è stato firmato da Micheal al 72esimo minuto.

Con questo risultato, il Perugia sale a 5 punti e prova ad uscire dalla crisi in cui era piombato con due sconfitte di fila. Punto importante anche per il Cosenza, che sale a quota 3 punti, ma non smuove la classifica lasciando il Cosenza sempre in zona retrocessione.

Nel prossimo turno, il Perugia ospiterà il Venezia mentre il Cosenza sarà di scena a Carpi.

Nell'anticipo giocato il 28 settembre il Crotone aveva pareggiato nella sfida con il Brescia allo stadio Ezio Scida. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Donnarumma all’11' minuto del primo tempo, ma nella ripresa sono stati raggiunti dalla rete di Budimir, sempre all’11' minuto. Dall’Oglio al 26' ha riportato avanti le 'Rondinelle', ma i calabresi hanno riacciuffato il pari al 96' ancora con Budimir, questa volta su calcio di rigore. Dal 9' del primo tempo il Crotone ha giocato in 10 per l’espulsione di Golemic.