Corigliano e Rossano sono legate, da domenica, anche dalle prodezze realizzate dai rispettivi calciatori. A distanza di un giorno l'uno dall'altro, ma su campi che distano pochi chilometri, sono state siglate due reti che hanno strappato applausi a non finire. Due gol capolavoro realizzati da altrettanti calciatori in grado di esibire numeri notevoli. Il primo a ricevere applausi a scena aperta è stato Antonio Diaco. Allo “Stefano Rizzo” sabato pomeriggio, il giovane attaccante della Rossanese, classe '98, ha siglato il raddoppio per la squadra bizantina, nel match vinto contro il San Fili, con una perfetta esecuzione al volo dalla distanza. Un rinvio di testa di un difensore ospite è stato raccolto dal centravanti di casa che di destro, di prima intenzione, dal limite dell'area, ha spedito il pallone in rete (La rete al minuto 2 e 48 del video GUARDA).

Il giorno dopo è stata la volta di Armando De Simone. Nel Corigliano che ha strapazzato lo Scalea (5-1 il risultato finale) la quinta rete della compagine jonica è stata siglata dal trequartista che nella passata stagione è stato il protagonista assoluto nella promozione del Castrovillari in Serie D. In campo da pochi minuti, anche lui ha raccolto un rinvio di un difensore e di esterno sinistro al volo, coordinandosi alla perfezione, ha spedito il pallone in rete con un preciso diagonale. Applausi anche in questo caso. (La rete al minuto 5 e 42 del video GUARDA) Fra i dilettanti, insomma, due prodezze tutte da gustare.