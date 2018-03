Campania, allerta maltempo:in Irpinia frana strada, a Napoli stop collegamenti

Una forte raffica di vento ha provocato un incidente senza conseguenze per i viaggiatori a bordo di una motonave nel porto di Napoli. La nave veloce 'Isola di Capri' - della Caremar, impiegata sulla linea tra l'isola azzurra ed il capoluogo campano - ha urtato con la poppa la banchina del Molo Beverello. Molto spavento a bordo ma nessun ferito.

L'attracco al Beverello era stato deciso per le cattive condizioni meteorologiche. Normalmente la nave veloce fa scalo a Calata di Massa, sempre nel porto partenopeo, ma oggi non vi erano le condizioni.

Il capitano è riuscito a rimettere in linea la nave che ha rischiato di urtare un aliscafo. Dopo le necessarie verifiche la nave ha ripreso la corsa per Capri.

I collegamenti marittimi per l'isola di Capri (Napoli) sono sospesi da questa mattina a causa delle avverse condizioni meteo-marine. Nè traghetti nè unità veloci sono riusciti finora a salpare da Napoli o da Sorrento in direzione dell'isola azzurra investita da forti raffiche di vento e da mare agitato. Da Napoli invece i collegamenti verso le altre isole, Ischia e Procida, sono a singhiozzo.

Disagi anche in Irpinia. Un'altra strada chiusa a Mercogliano.

Questa volta a farne le spese è via Partenio. L'arteria che da Mercogliano porta verso Ospedaletto è stata interessata da un fenomeno franoso che ha portato detriti, fango e alberi interi sulla carreggiata. Un fenomeno probabilmente legato alle copiose piogge ma anche all'indebolimento del terreno dopo i numerosi incendi dell'estate scorsa. Non sembrano esserci stati danni alle abitazioni sottostanti ma sicuramente il livello di guardia ora è alto per i residenti.