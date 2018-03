Campania in ginocchio per il maltempo: Vesuvio innevato

Disagi in Alta Irpinia per le precipitazioni nevose che stanno interessando la provincia: i Vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire a Montella e a Lioni, per la rimozione di alberi e grossi rami caduti sulle carreggiate e per aiutare automobilisti rimasti bloccati. Disagi per la viabilità a Bisaccia e comuni limitrofi.

Vesuvio ricoperto di neve dalla cima alle quote più basse: così si presenta il vulcano più famoso al mondo agli abitanti dei comuni vesuviani e di Napoli. Le piogge delle scorse ore e le temperature più fredde che ancora persistono sulla Campania hanno determinato il formarsi di uno strato nevoso fino alle pendici.

Delicato intervento di soccorso medico, questa mattina, per una persona dell'isola di Capri. Un soccorso reso difficile dalle condizioni meteorologiche avverse e in particolare dalle forti raffiche di vento. L'uomo, ricoverato all'ospedale Capilupi, doveva essere trasferito immediatamente a Napoli. La partenza delle navi era sospesa a causa delle avverse condizioni meteo marine, per cui l'unica possibilità era quella di ricorrere agli elicotteri attivando la procedura di emergenza. L'elicottero del 118 non è potuto atterrare a causa del forte vento, per cui è stato chiesto e ottenuto l'invio a Capri di un velivolo dell'Aeronautica Militare che, dopo vari tentativi non riusciti all'eliporto di Damecuta, si è diretto verso il campo di calcio di San Costanzo. Qui è riuscito ad avvenire il trasbordo dell'infartuato dall'ambulanza all'elicottero. Subito dopo il mezzo aereo dell'Aeronautica è decollato in direzione di Napoli ed ha raggiunto la piazzola dell'ospedale Cardarelli.