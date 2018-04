Napoli, giovani in corteo contro 'stese' di camorra

Studenti e gente comune in corteo tra i palazzoni di San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, contro le 'stese', raid armati che esponenti dei clan in guerra utilizzano per affermare il proprio predominio sul territorio. "Portiamo tutti un cartello con la scritta 'Io non ci sto', lo slogan della manifestazione, - ha spiegato uno dei promotori - perché vogliamo affermare la nostra determinazione a non voler abbandonare il quartiere nelle mani della criminalità organizzata. Una scossa di orgoglio che ci piacerebbe coinvolgesse tutte le istituzioni preposte per perseguire l'obiettivo di restituire una pacifica San Giovanni a Teduccio ai suoi onesti cittadini". I manifestanti, partiti dal Parco intitolato a Massimo Troisi, hanno attraversato lungo il tragitto alcune strade teatro nei giorni scorsi di questi pericolosi raid ultimo dei quali è avvenuto nel rione Villa luogo di arrivo del corteo per anni roccaforte e piazza di spaccio di boss della camorra ed ora terra contesa tra diversi clan.