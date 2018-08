Avellino, notte di fuoco: incendiata l'auto di un consigliere comunale: secondo episodio in poche settimane

Notte di fuoco nel Capoluogo. A via Capozzi tre vetture parcheggiate in strada sono state distrutte da un rogo originatosi dall’auto del Consigliere Comunale, ex candidato sindaco per il centro-destra alle amministrative di giugno, Sabino Morano.

È la seconda volta in due settimane, ma mentre per la prima auto si era parlato di cause accidentali, questa volta non ci sono dubbi: è dolo. Accanto alla vettura, infatti, è stata trovata una bottiglia contenente benzina. Al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi.

Questa la dichiarazione che il candidato sindaco per la coalizione di centrodestra ha postato sul suo profilo facebook: «Questa notte qualcuno ha dato fuoco ad un’altra vettura di mia proprietà parcheggiata nel parco del mio condominio. Le fiamme, hanno incendiato le vetture vicine, ed rischiato di estendersi ai fabbricati, questo atto vile poteva finire in tragedia. Sia io che le forze dell’ordine avevamo sottovalutato l’attentato incendiario della settimana scorsa, pensando ad un fatto accidentale, evidentemente così non è. Evidentemente sono sotto attacco, evidentemente esiste qualcuno, nella nostra Città, che considera la violenza più irresponsabile e criminale, come quella di stanotte, un metodo per le intimidire posizioni politiche scomode. Ho fatto della libertà e dell’indipendenza la cifra della mia attività politica da quando avevo 14 anni, non saranno questi vigliacchi criminali a fermi abbassare la testa!».