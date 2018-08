Napoli, si torna a sparare in periferia: feriti agenti della Polizia

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro una pattuglia di agenti della polizia impegnata a rintracciare gli autori della rapina di uno scooter. Il fatto è accaduto la scorsa notte a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. Un poliziotto nell'inseguire i malviventi è caduto a terra: ha riportato delle escoriazioni.

I poliziotti stavano svolgendo indagando sul furto di uno scooter in via Reggia di Portici quando sono giunti due sconosciuti in sella a uno scooter - abiti scuri e volto scoperto - che hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria per poi allontanarsi velocemente. Gli agenti li hanno inseguiti ma lungo la strada i malviventi hanno esploso altri colpi d'arma da fuoco all'indirizzo della pattuglia prima di abbandonare il motorino su cui viaggiavano.

I due uomini, infatti, sono scappati a piedi, dirigendosi verso via Bartolo Longo, e sono riusciti a far perdere le loro tracce. Un poliziotto, nell'inseguire i malviventi, è caduto in terra e ha riportato delle escoriazioni.