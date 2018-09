Napoli, al via sperimentazione del Taser, la pistola elettrica

Da mercoledì prossimo anche a Napoli partirà la sperimentazione del Taser, la pistola a impulsi elettrici che sarà data in dotazione a pattuglie dei carabinieri e della Polizia di Stato appositamente formate.

Il test durerà tre mesi. Stamattina, nella caserma di via Caduti di Nassirya di Napoli, dove ha sede il comando della Compagnia dei carabinieri di Bagnoli, si sono tenuti i corsi teorici e pratici sull'uso dell'arma. Corsi riservati a una ventina di militari ai quali è stato spiegato il funzionamento della pistola, le condizioni che ne consentono l'uso e soprattutto come agire, anche allertando il 118, per soccorrere il soggetto colpito.

Il taser si affianca all'arma da fuoco attualmente in uso alle forze dell'ordine. Il suo colore giallo la rende perfettamente visibile, anche di notte, e il lancio dei dardi che danno la scarica elettrica è preceduto da due fasi deterrenti. Napoli, insieme con Caserta, fa parte delle città italiane in cui è prevista la sperimentazione dell'arma. (