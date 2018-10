Salvini a Napoli: 'Verrò personalmente a fare sgomberi. Via potestà a gentori baby gang'

I genitori di ragazzi "che confezionano o spacciano droga va tolta la potestà genitoriale" Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al termine dei lavori del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Salvini ha detto di aver incontrato in mattinata anche Arturo, il ragazzo ferito nei mesi scorsi in via Foria, a Napoli.

"Verrò personalmente a fare gli sgomberi", ha promesso Salvini, ministro dell'Interno, in Prefettura a Napoli per il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. "Ho chiesto di darmi un quartiere per partire con la bonifica - ha affermato - suoneremo campanello per campanello e prenderemo chi occupa abusivamente case".

Salvinii, nel quartiere del Vasto, è stato accolto da applausi dai balconi del quartiere e selfie con gli immigrati. Alcune donne hanno urlato 'Matteo, Matteo aiutaci' riferendosi alla situazione che si registra nel rione.

"Al di là delle belle parole mi impegno entro la fine e dell'anno a portare cento uomini delle forze dell'ordine a Napoli per controllare via per via, palazzo per palazzo", ha detto Salvini, al termine dell'incontro con il parroco del Rione Vasto a Napoli. "Nel quartiere - del Vasto - ha aggiunto Salvini - siamo già scesi da mille a seicento immigrati, l'obiettivo è di arrivare a zero irregolari".

Intanto sono stati affissi nella notte in varie parti del centro della città manifesti contro l'arrivo del ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi a Napoli. Sui manifesti, uno dei quali affisso in via Verdi, poco distante dal Comune di Napoli e dalla sede del Consiglio comunale, uno dei cori che Salvini aveva intonato in occasione della festa della Lega a Pontida nel 2009: "Senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani. O colerosi, terremotati, voi col sapone non vi siete mai lavati".

E, poco più in basso, come un post-it, sullo sfondo del golfo: "Napoli non dimentica". Il ministro dell'Interno è atteso in città dove presiederà, in Prefettura, un Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza.

Repressione, con più telecamere e più agenti in strada, ma anche prevenzione, facendo leva sui progetti contro la dispersione scolastica nei quartieri più a rischio. Matteo Salvini, domani in visita a Napoli dove prenderà parte alla riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza in programma alle 11 in Prefettura, ha già pronta la ricetta per rispondere alla periodica emergenza criminalità che interessa la città. Sul tavolo il fenomeno delle stese, espressione di una nuova criminalità, sempre più giovane e senza controllo. "Pensiamo - annuncia il ministro dell'Interno - a un maggiore controllo del territorio con più telecamere". "Mi aspetto fatti, concretezza, risposte e che non ci sia l'annuncite che il vento autunnale porta via" mette in chiaro il sindaco de Magistris. Nella notte, intanto, sono comparsi alcuni cartelli contro il decreto legge Salvini firmati Potere al Popolo. Attesi in piazza anche gli antagonisti con una assemblea-presidio a poche centinaia di metri dalla Prefettura.