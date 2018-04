Camorra, presi due fratelli di Aversa: favorirono latitanza di Zagaria

- A conclusione di indagini coordinate dalla Dda della Procura di Napoli, personale del Centro Operativo Dia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due fratelli originari di Aversa - Nicola e Giuseppe Inquieto, di 43 e 48 anni anni, il primo residente in Romania, imprenditori - ritenuti appartenenti al clan dei casalesi e, in particolare, alla fazione di Michele Zagaria. Gli arrestati sono indiziati del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso.

Le indagini su Nicola Inquieto, arrestato a Pitesti, hanno consentito di individuare un imponente patrimonio societario ed immobiliare in Romania, tra imprese di costruzione, centri benessere, varie centinaia di appartamenti già ultimati o in costruzione. Secondo gli elementi di prova raccolti nel corso delle investigazioni avrebbero, altresì, avuto un ruolo strategico e fiduciario nella gestione di una fase della latitanza di Michele Zagaria.