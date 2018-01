"Non si è ancora certi che gli episodi verificatisi in questi giorni siano riconducibili a fatti legati alla criminalità organizzata. Su questo aspetto attendiamo l'esito delle indagini portate avanti dalle forze dell'ordine. Certo, come amministrazione comunale siamo vicini a commercianti e titolari delle attività coinvolte, invitando tutti alla massima collaborazione per cercare di individuare gli autori".

A parlare è il sindaco di Torre Annunziata (Napoli), Vincenzo Ascione, che commenta così la lunga serie di esplosioni di ordigni rudimentali e atti incendiari che in questi giorni ha colpito attività commerciali e luoghi di ritrovo della città.

Sei in tutto i raid registrati da inizio 2018, l'ultimo verificatosi ieri sera quando una bomba-carta è esplosa all'esterno di un'edicola. Una deflagrazione che oltre a creare seri danni alle saracinesche e alle altre parti del chiosco a quell'ora chiuso, ha coinvolto anche un'auto sulla quale viaggiava una donna.