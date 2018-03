Fiera di Venticano, . Dello Russo: già il tutto esaurito nei settori Elettrodomestici, Orto e Giardino

Continua a ritmi forzati l’organizzazione della Fiera Campionaria di Venticano, in programma dal 21 al 26 aprile 2018, che si riconferma come l’unico evento dell’entroterra campano in grado di attirare ancora, nonostante la crisi di questi anni, un vasto consenso di espositori da ogni parte d’Italia.

Nella settimana appena conclusa - ha sottolineato il vice presidente Veronica Dello Russo - sono stati polverizzati tutti i posti disponibili nei settori Elettrodomestici, Orto e Giardino e lo stesso sta accadendo, in queste ore, per gli ultimi spazi a disposizione nel settore Agroalimentare dedicato, quest’anno, alle eccellenze locali che sta riscuotendo grande attenzione da parte delle aziende irpine e sannite.

Intanto il Comitato Fiera, ha definito nella giornata di oggi il quadro completo degli sponsor.

Main sponsor della 41 edizione della Fiera Campionaria di Venticano sarà la ditta dei F.lli Rubicondo. Il marchio della famosa azienda irpina, che grazie all’esperienza maturata dal 1945 ad oggi e alla perfetta sinergia tra tecnologia, tradizione e risorse umane, è divenuta azienda leader nazionale nel settore di porte e finestre, comparirà su tutta la comunicazione istituzionale e pubblicitaria dell’evento unitamente a quello dei tre sponsor: la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri e le aziende Di.Sa. Srl “Servizi alle imprese” e Ferramenta D’Amore, “Ok per la casa” con sede rispettivamente a Castello del Lago e Montemiletto.