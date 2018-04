Lutto De Filippo: gonfalone del Comune di Napoli sulla bara

Sulla bara la coppola scura e la sciarpa grigia che usava in scena, anche nell'ultimo 'Natale in casa Cupiello'. Accanto il cavalletto con il suo volto in primo piano, sorridente, il gonfalone del Comune di Napoli, le corone di fiori. E' stata allestita nel teatro Parioli di Roma la camera ardente per Luigi De Filippo, attore, regista, commediografo, figlio di Peppino e ultimo esponente della storica dinastia napoletana, morto a 87 anni a Roma il 31 marzo.

A rendere omaggio a De Filippo, che del Parioli - intitolato a papà Peppino - era direttore artistico, amici e colleghi, come Marisa Laurito, Giovanna Ralli, Enrico Montesano, Tato Russo, Michele Mirabella, Pino Strabioli, Giancarlo Magalli, Maurizio Micheli.