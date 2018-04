Scomparso Zi' Tonino,  l'ultimo sciuscià di Napoli

Saremmo stati ben lieti di esserci sbagliati di nuovo, ma purtroppo questa volta zi' Tonino, il lustrascarpe che, per anni, ha lavorato sul marciapiedi di via Toledo, è morto davvero, portando via con sé un'immagine di una Napoli che ormai non c'è più". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza, ricordando l'episodio di quando fu lanciata la notizia della sua morte che fu poi smentita.

"In realtà l'ultimo 'sciuscià' napoletano era malato da tempo e non si vedeva per strada per questo molti pensarono che fosse scomparso" hanno aggiunto Borrelli e Simioli per i quali "sarebbe giusto ricordare lui e un mestiere ormai perso, magari con una targa messa proprio a ridosso dell'ingresso della Galleria, dove si metteva con il suo 'bancariello' che non ha mai abbandonato".