Timbravano il cartellino e andavano in pizzeria, furbetti alla Reggia di Caserta

Avrebbero dovuto vigilare sulla sicurezza della Reggia di Caserta, ed invece andavano a mangiare la pizza o se ne tornavano direttamente a casa dopo aver regolarmente timbrato il cartellino. Protagonisti dell'ennesima storia di assenteismo in enti pubblici due dipendenti del Mibact addetti all'area vigilanza del sito vanvitelliano patrimonio dell'Unesco.

i tratta dei famosi "custodi" che si incontrano ai varchi della Reggia o lungo il percorso degli Appartamenti o del Parco, spesso addetti in età di pensione. E tra loro c'erano anche i due lavoratori, Giovanni Maiale e Raffaele Narciso, colpiti dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prima e dopo l'orario di lavoro per i reati di truffa aggravata e continuata e false attestazioni sulla presenza in servizio; le condotte di assenteismo si sarebbero verificate nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016. Altri quattro dipendenti addetti al servizio di vigilanza sono invece solo indagati, dal momento che le loro condotte non sono state giudicate cos gravi dal Gip.