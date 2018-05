Il Giro d'Italia passa in Irpinia e la Torre di Summonte si colora di rosa

Si tingerà di rosa la Torre di Summonte in occasione del Giro d’Italia che nella Tappa n. 8 toccherà l’Irpinia e precisamente Montevergine. Il sindaco di Summonte dott. Pasquale Giuditta, sempre attento alla promozione del territorio e alla valorizzazione delle bellezze storiche, naturalistiche e ambientali del territorio, farà si che venerdì 11 e sabato 12, il maestoso complesso castellare di Summonte, in onore del Giro d’Italia, sarà illuminato di rosa.

Un modo per dimostrare che sono le occasioni come queste che servono a valorizzare i nostri bene e a renderli fruibili in un’ottica di rete. I turisti potranno visitare anche la torre in orari serali e scoprire l’immenso patrimonio storico che Summonte, comune che rientra nella rete de “I borghi più belli d’Italia” è in grado di offrire.

“Credo che nel rispetto di una manifestazione quale il Giro d’Italia sia doveroso illuminare la nostra Torre con i colori che caratterizzano il tour d’Italia – ha spiegato il primo cittadino di Summonte dott. Pasquale Giuditta – Non è la prima volta che l’illuminazione della nostra torre sia stata creata appositamente in occasione di qualche evento. Per la Festa della Liberazione ho scelto il Tricolore. – spiega Giuditta – E’ vero che il Giro non toccherà Summonte, ma la Tappa n. 8 prevede la salita finale per Montevergine di che è il punto d’eccellenza dell’intero Partenio. Pertanto, credo che sia un atto di vicinanza al Giro d’Italia illuminare la torre di rosa. – Chiude Giuditta – Non ci sarà solo l’illuminazione straordinaria ma anche visite guidate fino a tarda serata per apprezzare al meglio il nostro borgo e il Complesso Castellare. Vi aspetto tutti a Summonte”.

Per scoprire le bellezze di Summonte, uno de “I borghi più belli d’Italia” è possibile consultare il sito www.comune.summonte.av.it.