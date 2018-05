Diritti: migliaia di migranti in corteo a Napoli

Migliaia di immigrati sono partiti in corteo da Piazza Mancini a Napoli per la manifestazione "Reddito e diritti per tutte e tutti - Nessuno escluso". Gli immigrati sfilano con cartelli che dicono "Stop Salvini", "Nessuno è illegale", "Accoglienza uguale dignità". I manifestanti si sono raccolti nel capoluogo da tutta la provincia da tutte le province della Campania, in particolare da quelle di Caserta e Napoli per chiedere che si estenda anche agli immigrati il reddito di inclusione, che ci sia una maggiore stabilità del permesso di soggiorno e politiche di inclusione sociale più incivile. In questa ottica i manifestanti chiedono un dialogo proficuo e concreto con la Regione Campania e la Prefettura. Il corteo si concluderà in via Santa Lucia, davanti alla sede della Regione Campania. I migranti arrivano in particolare da Castel Volturno e da tutti i comuni da Mondragone fino a Giugliano e Villaricca, ma anche da Palma Campania, Sant'antimo, Melito.