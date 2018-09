Culto di San Gennaro, anche Boston avrà un busto

- San Gennaro approda negli States, grazie alla Saint Gennaro Foundation of Boston, ente no profit, presieduta da Pasquale Trotta, e rappresentata in Italia, per i rapporti con la Santa Sede e le altre istituzioni religiose, da Antonio Grilletto, che ha fatto realizzare in Italia un busto di bronzo dorato del Santo ispirato a quello venerato a Napoli per testimoniare il rapporto di devozione e di fede verso il Santo e gli italo americani a Boston. L'iniziativa ha riscosso il plauso del cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, mentre mons. Giovanni D'Ercole è stato il primo rappresentante della Santa Sede ad ammirare il busto benedetto da papa Francesco. Il busto è stato plasmato dalle mani dell'artista Ettore Marinelli, rappresentante della trentesima generazione nella dinastia dei fonditori italiani. Il manto di San Gennaro è impreziosito da una ricca decorazione policroma fatta di circa 200 perle di fiume, madreperle e pietre semipreziose incastonate nel bronzo dorato da Paola Patriarca.