A Houston in esposizione i capolavori di Capodimonte

I capolavori di Capodimonte incantano Houston: è stata inaugurata la mostra Michelangelo and the Vatican: masterworks from the Museo e Real Bosco di Capodimonte presso The Museum of Fine Arts (fino al 10 giugno prossimo), esposizione che indaga il rapporto tra Buonarroti e il Vaticano. Si tratta di 40 opere del XVI secolo (23 provenienti da Capodimonte, 18 disegni e 5 dipinti), molte delle quali furono commissionate o completate durante il pontificato di Alessandro Farnese, Papa Paolo III.

La mostra di Houston presenta al pubblico americano disegni, cartoni, dipinti, sculture e stampe di Michelangelo e dei suoi grandi predecessori e successori, tra cui Raffaello, Rubens, Tintoretto e Tiziano. Tra queste preziose opere anche due iconici ritratti di Papa Paolo III, di Raffaello e Tiziano, provenienti da Capodimonte.