A Napoli 'Romeo e Giulietta'di Zard in musical

R - "Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo", il musical prodotto da David e Clemente Zard, ha ripreso le rappresentazioni in tutta Italia dopo due anni e sarà in scena a Napoli per cinque spettacoli al Teatro PalaPartenope (giovedì 12 aprile e venerdì 13 alle 21.00, sabato 14 alle 16 e alle 21, e domenica 15 aprile alle 16). In Italia lo spettacolo (ripartito per questo tour da Milano) è stato già visto da 900mila spettatori e rappresentato in 20 diverse città per complessive 37 tappe e 353 rappresentazioni.

Il musical ha vinto 4 Oscar del Musical 2015: miglior Spettacolo Big (David e Clemente Zard); miglior coreografia (Veronica Peparini); migliori costumi (Frédéric Olivier) e il Premio Web. La regia e la direzione artistica sono di Giuliano Peparini. "Romeo e Giulietta è lo spettacolo al quale sono più affezionato - racconta - amo Shakespeare da sempre e questa tragedia è costantemente fonte di ispirazione per me".