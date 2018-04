Ligabue al cinefestival di Benevento con i suoi tre film

Ligabue protagonista della giornata di apertura del secondo festival nazionale del cinema e della tv, in programma a Benevento dal 4 al 9 luglio. Il 4 luglio, spiegano gli organizzatori, sarà un "Liga Day" cinematografico che avrà inizio nel pomeriggio con le proiezioni dei suoi primi due film, "Radiofreccia" e "Da Zero a Dieci". In serata la proiezione del suo ultimo film, "Made In Italy", in contemporanea all'incontro con Ligabue che avverrà all'interno del centro storico. L'incontro, aperto al pubblico, sarà l'occasione per ripercorrere il suo ultimo lavoro cinematografico e la sua carriera come cantautore, musicista, regista e scrittore. Per la sua ultima pellicola, il Festival ha infatti deciso di assegnare a Ligabue i premi "Miglior film della stagione" e "Miglior regista della stagione".