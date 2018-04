Cinema: casting Lamborghini a Ischia, giovane Renis cercasi

Giovane Tony Renis cercasi a Ischia. Bobby Moresco (Oscar per la sceneggiatura con 'Crash') terrà a luglio al Global Film & Music fest un casting del suo prossimo film 'Lamborghini', in lavorazione in Italia, protagonista Antonio Banderas con Alec Baldwin nel ruolo di Enzo Ferrari: tra i personaggi icone di un epoca ci sarà infatti anche Tony Renis con la sua canzone 'Quando, quando, quando'.

"Sarà un momento magico nel nostro festival - dice Tony Renis che dirige la sezione musicale dell'evento - un regista e sceneggiatore, premio Oscar per un grande film, farà un casting a Ischia, un'opportunità importante".

Lo sceneggiatore e regista americano sarà al Global fest (15-22 luglio) anche per presentare in anteprima assoluta il suo ultimo film 'Bent' con Karl Urban, Sofia Vergara e Andy Garcia, prodotto, come 'Lamborghini', da Ambi film di Andrea Iervolino e lady Monica Bacardi. Bent, girato interamente in Italia, uscirà a fine luglio distribuito da Notorius Pictures. La partecipazione di Moresco al Global fest è stata annunciata a Roma dal produttore Pascal Vicedomini e dal regista che ha incontrato anche Fiorello.

Ischia Global Festival 2018 è promosso con il Mibact-Dg Cinema e la Regione Campania, con un programma ricco di anteprime di film, premiazioni, mastersclass, incontri dell'industria e forum sui diritti umani.