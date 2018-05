A Napoli a apre sede Fondazione Eduardo De Filippo

La sede per la Fondazione Eduardo De Filippo, presieduta da Carolina Rosi, apre domani a Napoli con un omaggio a Roberto Capucci, nello storico Palazzo Scarpetta di Via Vittoria Colonna. Sarà presentata anche la mostra di "disegni per il teatro" intitolata "Roberto Capucci. Spettacolo onirico", curata da Caterina Napoleone. La mostra sarà visitabile da venerdì prossimo, 4 maggio, fino alla fine di giugno, offrendo l'occasione di accogliere, per la prima volta in città, il maestro e rendere visibile il suo "insieme di follie" - come egli stesso le definisce - che svelano un aspetto inedito rispetto al suo primato di couturier d'alta moda che lo ha reso famoso nel mondo. "Non potevamo immaginare migliore avvio - sottolinea Carolina Rosi - per la nostra sede rendendo omaggio a Roberto Capucci, maestro assoluto dell'arte e della cultura, più volte prestato al teatro e a Luca che proprio qui, in questo luogo evocativo, aveva indicato lo spazio naturale per accogliere il lavoro della Fondazione".