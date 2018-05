Concerto di Liberato: trionfo sul Lungomare di Napoli

Liberato resta un mistero. Non ha svelato la sua identità il rapper senza volto che si è esibito sul lungomare di Napoli dinanzi a migliaia di fans assiepati nella zona della Rotonda Diaz sin dal pomeriggio per assistere al primo concerto live dell'artista misterioso. La capienza dell'area delimitata era di seimila persone ma almeno altri diecimila spettatori, in molti anche giunti da fuori regione, hanno assistito al concerto dall'esterno. Molti e stringenti i controlli per accedere alla zona del concerto. Arrivato attorno alle 20,30 su una barca, affiancato da sei 'sosia' dall'identica felpa, avvolto da fumi azzurri, l'artista è poi salito dal lato destro palco. Tanti i fans arrampicati sugli scogli per vederlo da vicino e per qualcuno c'è stato anche un tuffo fuori programma. Sempre schermato da luci e fumi, incappucciato e con fazzoletto sul volto, Liberato si è esibito per poco più di trenta minuti tra l'entusiasmo del pubblico. Non è mancato un omaggio a Pino Daniele con un accenno a'Quando chiove.