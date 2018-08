Fontanarosa, 35 anni di ''Marcialoggia'':  la gara intitolata a Vincenzo Di Blasi

Torna la storica Marcialoggia. Tutto pronto a Fontanarosa per la trentacinquesima edizione della gara ideata e organizzata per anni da Vincenzo Di Blasi, atleta e maratoneta scomparso nel dicembre 2015. La competizione, oggi intitolata proprio a Di Blasi, si terrà domenica 26 agosto. Circa 10 i chilometri da percorrere. Inizio gara ore 9. Raduno dei partecipanti in Piazza Cristo Re.

Le iscrizioni si possono effettuare sul sito garepodistiche.it o via mail a iscrizioni@garepodistiche.it.

Per info: Romolo Pasquariello (328 0953808) oppure Misericordia di Fontanarosa (0825 475503). L'evento è organizzato dalla locale Confraternita in collaborazione con Atletica Isaura, Fidal Campania e con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Le premiazioni si terranno al termine della gara.

DETTAGLI GARA

Data e luogo di svolgimento

La manifestazione si svolgerà il giorno 26 Agosto 2018 con partenza prevista per le ore 09:00 da Piazza Cristo Re e arrivo nella stessa Piazza, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche.

Iscrizioni

La quota di iscrizione per ogni singolo atleta è di € 7.00 Le iscrizioni vanno effettuate collegandosi all' area riservata alle società del sito garepodistiche.it, o inviando un fax completo di tutti i dati degli Atleti e redatti su apposito modulo firmato dal Presidente della società al Fax 0825 1800889, oppure via Posta Elettronica all'indirizzo e-mail: iscrizioni@garepodistiche.it

Il termine ultimo per presentare domanda di iscrizione è il giorno 25 Agosto 2018

Sono ammesse sostituzioni sul luogo di gara solo per atleti della stessa società sportiva.

Ritiro pettorali e pacco gara

Pettorali e pacco gara si ritirano la mattina della gara dalle ore 08:00 alle ore 08:30 nei pressi della partenza.

Servizi

Sarà garantito agli atleti gratuitamente: - parcheggio auto in Viale Libertà; - ristoro al km 5 e all'arrivo; - assistenza sanitaria.

Premiazioni

Le premiazioni avverranno al termine della manifestazione in Piazza Cristo Re.