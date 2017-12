Il Napoli campione d'inverno: la missione di fine anno

Una missione da centrare venerdì sera a Crotone. Il Napoli proverà a chiuedere da imbattuto il suo 2017 in trasferta. Servirà la vittoria per conquistare anche un primato importante soprattutto per il morale: gli azzurri puntano al titolo di campione d'inverno che rappresenterà una bella iniezione di fiducia per la volata scudetto. Lorenzo Insigne non ha dubbi. "Sarà una sfida contro la Juventus". E quindi è vietato perdere terreno prezioso allo Scida contro la formazione di Zenga. Maurizio Sarri ha preparato la sfida nei dettagli: mercoledì ha convocato i difensori per un allenamento supplementare proprio per mantenere alta la tensione. Massima concentrazione pure nel corso della rifinitura.