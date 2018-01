De Laurentiis, mercato? Al Napoli siamo già tanti...

"Il calciomercato? Abbiamo calciatori a iosa e forse siamo addirittura in abbondanza. Per ora non posso dire nulla". Dribbla così Aurelio De Laurentiis le domande dei giornalisti alla presentazione del suo film "Benedetta follia" a Napoli. Il presidente del club azzurro si prepara a mettere a segno delle operazioni di mercato ma per ora non vuole svelare nulla. Tante le piste aperte dal Napoli che vuole assecondare le richieste di Sarri, in particolare sull'esterno d'attacco che possa far rifiatare Callejon, ma senza svenarsi. L'obiettivo scudetto, però, sembra davvero possibile con qualche ritocco per questo il Napoli non molla la pista Verdi del Bologna e si è gettato nella mischia dell'inseguimento a Deulofeu, in uscita dal Barcellona. Intanto Giuntoli lavora anche sui giovani, a partire da Zinedine Machach, svincolatosi dal Tolosa e dato in arrivo a Napoli dopo la befana per firmare un quadriennale.