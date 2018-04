Il Napoli frena: 0-0 con il Milan, la Juve si allontana

Una fenomenale parata di Donnarumma al 92' impedisce a Milik di segnare un gol pesantissimo. Alla fine, in pareggio a San Siro, un risultato che sarebbe considerato un successo da molte squadre, rappresenta un mezzo passo falso per il Napoli impegnato nella infinita corsa con la Juventus. 0-0 al Meazza contro il Milan di Gattuso. Nel primo tempo una gara sostanzialmente equilibrata con almeno quattro occasioni totali, due per parte. Ci provano senza successo, prima Bonaventura e poi Kalinic per i rossoneri, e Mertens e Insigne. Ma le reti restano inviolate. Nella ripresa Sarri si gioca la carta di Milik e Zielinski subentrati a Mertens ed Hamsik. Occasioni per Bonaventura, Insigne, Callejon, Silva. Poi la paratona di Donnarumma su Milik.

Il Napoli frena a San Siro, non andando oltre lo 0-0 col Milan, I partenopei, sono ora a -3 dalla Juventus che scende in campo alle 18 con la Sampdoria.

Partita combattuta ed equilibrata che si dividono la posta ma che, allo stesso, tempo devono quasi dire addio ai rispettivi sogni stagionali (scudetto e zona Champions). Gli azzurri avrebbero la palla-gol all'ultimo minuto del recupero, con Milik che raccoglie in area la sponda di Insigne, controlla e calcia a botta sicura, sembra un gol fatto ma Donnarumma con una parata incredibile si allunga e devia in calcio d'angolo.