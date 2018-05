Napoli calcio, Rui Patricio papabile per il dopo Reina

Si chiude la strada che porta a Bernd Leno e ora il Napoli è pronto a puntare tutto su Rui Patricio per il dopo-Reina. Il portiere del Bayer Leverkusen non verrà a Napoli, come ha spiegato oggi il suo manager Uli Ferber al quotidiano tedesco Bild: "E' vero - ha detto - c'è stata una trattativa che però abbiamo interrotto. Per noi il Napoli non è un'opzione". Il club azzurro, che dovrebbe comunque tenere Sepe come secondo portiere, sarebbe invece vicino a Rui Patricio, portiere 30enne dello Sporting Lisbona e della nazionale portoghese con cui ha vinto gli scorsi Europei. Rui Patricio, dopo un'intera carriera allo Sporting, è pronto a lasciare, come conferma il quotidiano portoghese A Bola, anche grazie al quadriennale che gli avrebbe proposto il Napoli.