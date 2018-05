Napoli-Crotone, 21.500 biglietti venduti: verso il pienone

Sono circa 21.500 i biglietti già staccati nella prima giornata di vendita per la partita Napoli-Crotone di domenica prossima al San Paolo. Nonostante lo scudetto sia sfumato, i tifosi del Napoli vogliono salutare con affetto la squadra nell'ultima giornata di campionato. Si profila quindi un pienone anche per la sfida con il Crotone anche grazie ai prezzi popolari posti dal Napoli che ha proposto una tariffa speciale da 3 euro per under 16 e donne in tutti i settori.