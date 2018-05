Napoli calcio, Sarri-De Laurentiis: vertice da dentro o fuori

Filtra un cauto ottimismo a Castel Volturno (Caserta) dopo l'incontro, interlocutorio, tra il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ed il presidente Aurelio De Laurentiis. I due hanno conversato a pranzo, depistando tutti quando Sarri è andato via dal centro tecnico dopo la seduta di allenamento del mattino e ha raggiunto il produttore cinematografico che lo attendeva in un luogo vicino. Al tavolo anche il ds Giuntoli, l'ad Chiavelli ed il vicepresidente e figlio del produttore, Edoardo. Sarri ha esposto i suoi desideri per continuare l'avventura a cominciare dal mantenimento di un livello tecnico alto della squadra per provare nuovamente l'assalto allo scudetto. De Laurentiis avrebbe proposto un aumento dell'ingaggio. Il cauto ottimismo sulla prosecuzione dell'avventura di Sarri sulla panchina azzurra potrebbe concretizzarsi domani quando i due dovrebbero incontrarsi di nuovo, magari per arrivare ad un accordo. Ma tutti gli scenari sono aperti,pure quello di una rottura.