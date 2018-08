Ancelotti: i tifosi del Napoli aspettano vittorie, non li deluderò

e"Questa tifoseria attende da tempo di vincere, siamo qui per questo, per lavorare e fare in modo di dare loro soddisfazione. Ho scelto Napoli per fare una nuova esperienza, completamente diversa dalle precedenti per vivere in una realtà totalmente differente: la calma di Parigi e Londra, contro la passione e l'entusiasmo di questa piazza''. Carlo Ancelotti nella conferenza stampa a Castel Volturno per la presentazione di Lazio-Napoli, spiega anche i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta di De Laurentiis di diventare il nuovo allenatore degli azzurri. ''Ho chiesto a De Laurentiis solo di non vendere i giocatori importanti ed ha mantenuto la promessa, credo anche con sacrificio da parte del club''.

''Torno ad allenare in Italia dopo nove anni di assenza, sono molto emozionato'' ha poi detto Ancelotti. ''Sono contento di essere qui e molto felice di essere tornato. Molte cose sono cambiate e la tragedia che ha colpito Genova ha avuto ripercussioni sull'umore di tutta Italia''.