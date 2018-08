Avellino calcio fuori dalla serie B: respito il ricorso

Il Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto da Franco Frattini, ha respinto il ricorso dell'Avellino confermando l'esclusione dal campionato di serie B. "Il ricorso - ha spiegato l'avvocato Eduardo Chiacchio - è stato respinto perché non sarebbe stato impugnato per tempo il comunicato ufficiale di maggio. Ma ci sono delle aperture da valutare con la massima attenzione. Bisogna agire subito con un avvocato amministrativista. Oggi finisce la fase sportiva e già da stasera deve aprirsi quella amministrativa, che nel caso sarà al Tar del Lazio.

- "L'Avellino rischia di restare fuori dal campionato di Serie B per un cavillo. Siamo stati trattati in modo infame". Questo lo sfogo del presidente dell'Avellino, Walter Taccone, al termine dell'udienza di fronte al Collegio di Garanzia dello Sport, chiamato oggi a giudicare il ricorso del club irpino contro l'esclusione dalla Serie B per irregolarità amministrative. "Io faccio un altro mestiere, sono un medico e ho messo tanti soldi nell'Avellino - ha aggiunto il numero uno del club campano - Poche settimane fa, ho fatto un aumento di capitale da 3,7 milioni di euro, abbiamo tre fideiussioni in mano ma ora corriamo il rischio di essere eliminati dal calcio per un cavillo, per poche migliaia di euro. Mi appello a questa corte non per me, ma per i tifosi che stanno qui fuori".