Maticmind prima azienda italiana a ottenere la certificazione Fortinet

VIMODRONE (MILANO) (ITALPRESS) – Maticmind, System Integrator italiano che opera nel settore ICT e che ha realizzato un fatturato di 296 milioni di euro nel 2019, diventa la prima azienda italiana a ricevere la certificazione di specializzazione in queste soluzioni da parte del colosso americano Fortinet, con il riconoscimento di Fortinet Secure Expert Partner specializzato in Data Center e SD-WAN.

SD-WAN, ovvero Software Defined WAN, e’ l’approccio che separa l’hardware dal meccanismo di controllo delle reti WAN, con il vantaggio di una maggiore flessibilita’ nella scelta degli operatori (e conseguente riduzione dei costi), miglioramento dell’esperienza utente e possibilita’ di introduzione di nuovi servizi di automazione e controllo, basati anche sul cloud.

Negli ultimi mesi, Maticmind aveva ricevuto altre due qualifiche, come Gold Partner Cisco e Titanium Partner Dell Technologies 2020. “Certificazioni – si legge in una nota – che sottolineano l’impegno dell’azienda nell’accrescimento delle proprie capacita’ in ogni settore della Digital Transformation, con particolare attenzione all’ambito della Security, di primaria importanza negli ultimi anni”.

Da oltre dieci anni Maticmind e’ uno dei partner di punta di Fortinet, che ha conferito all’azienda italiana numerosi riconoscimenti.

