Jovanotti a Scilla, ecco l'anteprima del nuovo video

1 minuto per la lettura

JOVANOTTI ha pubblicato questa mattina sul suo profilo Instagram un’anteprima del video del suo nuovo brano “Alla salute”, girato nelle scorse settimane in Calabria

L’anteprima è a questo link.

Le riprese erano diventate un piccolo “caso”, e un ottimo veicolo promozionale per la Calabria, visto che durante il suo soggiorno calabrese Jovanotti aveva postato in continuazione video e foto che lo ritraevano durante i momenti di pausa in cui aveva più volte sottolineato la bellezza dei luoghi e l’ospitalità della gente.

Il video, per la regia del calabrese Giacomo Triglia, era stato sostenuto dalla Calabria film commission e dalla Regione Calabria.