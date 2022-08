Coronavirus in Puglia, 1.356 nuovi casi e 1 morto

1 minuto per la lettura

Coronavirus in Puglia, il bollettino di giovedì 25 agosto 2022: sono 1.356 i nuovi casi di positività al Covid rilevati in regione su 9.328 test, con una incidenza del 14,6%. C’è solo una vittima registrata.

Il numero di casi maggiori in provincia di Lecce (452), poi Bari (363), Foggia (151), Taranto (136). Nel Brindisino sono stati rilevati 135 casi, nella Bat 77. I positivi residenti fuori regione sono 39 e 3 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza.

Le persone attualmente positive in Puglia sono 21.654, delle quali 279 (ieri 286) sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva (come ieri).

La copertura vaccinale in Puglia

Nonostante l’incremento delle somministrazioni tra metà luglio e agosto, in Puglia il tasso di copertura vaccinale anti Covid con quarta dose è solo del 11,8%, ben al di sotto della media italiana pari al 16,7%. Lo rileva il report della fondazione Gimbe.

In Puglia, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 7% contro una media nazionale del 9,6%; mentre la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 9,6%, media nazionale del 10,6%.

Tra i 5 e gli 11 anni la Puglia continua ad avere la migliore copertura, 49,3% della popolazione contro una media nazionale del 35,1%.