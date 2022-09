Litiga con la fidanzata e si getta dalla nave diretta a Taranto

1 minuto per la lettura

Un litigio con la fidanzata conclusosi con un lancio in mare dalla nave da crociera su cui si trovava per lavoro come animatore. È accaduto nelle acque tra il Salento e le coste calabresi. Protagonista del folle gesto un ballerino brasiliano che al culmine di una lite con la fidanzata, è salito sul ponte della nave e si è tuffato.

I soccorsi sono scattati immediatamente e le operazioni di salvataggio sono durate meno di un’ora, causando, però inevitabili ritardi sull’arrivo della “Splendida” di Msc Crociere al porto di Taranto. L’uomo è illeso ma ora rischia di perdere il lavoro.