Reggio Calabria, 25 carcasse di auto abbandonate: una denuncia

1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA – A Reggio Calabria – Cannavò, nel corso di controllo contro i reati ambientali, i carabinieri hanno denunciato un 43enne, già noto alle forze dell’Ordine, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. In un’area adibita al deposito incontrollato di rifiuti, in località “San Cristoforo” in uso all’uomo,i carabinieri hanno trovato 25 carcasse di autovetture e numerose parti meccaniche di vari veicoli, in totale stato di abbandono, non correttamente smaltiti.

Dopo le attività di accertamento, sono state contestate sanzioni di circa 7 mila euro, nel complesso, nei confronti del soggetto denunciato all’Autorità Giudiziaria, al quale è stato intimato anche il ripristino dello stato dei luoghi nell’arco di 60 giorni.

Risale solo al novembre scorso, ricordiamo, un’analoga attività condotta dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, che aveva portato alla denuncia di un 42enne e al sequestro della ditta di rottamazione di veicoli, a Catona in località “Concessa”, di cui era titolare, per la presenza nell’area di veicoli fuori uso non correttamente smaltiti oltre che di uno scarico non autorizzato di olii e acque reflue.