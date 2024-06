Anie Rinnovabili, eletto presidente il pugliese Andrea Cristini

3 minuti per la lettura

L’imprenditore pugliese Andrea Cristini, fondatore di Greenergy e Ceo di vexuv sarà il presidente di Anie Rinnovabili per il biennio 2024-26

MILANO – L’Assemblea annuale di ANIE Rinnovabili, riunita in data 11 giugno 2024, ha eletto Presidente, per il biennio 2024-2026, Andrea Cristini Fondatore di Greenergy e Ceo di vexuvo. Imprenditore di origini pugliesi, ingegnere di formazione, vanta 20 anni di esperienza nel settore dell’energie rinnovabili, avendo sviluppato oltre 3 GW di progetti a energia solare. Prima di fondare vexuvo, Andrea Cristini è stato Socio Fondatore e Amministratore della Solar Konzept Italia, azienda tedesca che opera nel settore fotovoltaico.

LE LINEE PRIGRAMMATICHE PER IL BIENNIO

In occasione dell’elezione Cristini ha delineato le linee programmatiche che caratterizzeranno il suo mandato e che nello specifico riguarderanno la pianificazione di medio/lungo termine e la stabilizzazione della normativa di settore, la creazione di una filiera italiana dell’energia rinnovabile sempre più competitiva, la messa a punto di un sistema di aiuti diretti e indiretti per lo sviluppo delle FER ed accumuli, un forte rilancio della filiera del Made in Italy, grazie all’ottimizzazione e all’utilizzo dei fondi del PNRR che concorreranno alla modernizzazione del Paese, lo sviluppo di azioni volte ad implementare la diffusione delle CER in ambito residenziale e commerciale, e infine il sostegno alle tecnologie innovative grazie alle quali si potranno sviluppare importanti sinergie tra tutti i segmenti del mercato.

“La situazione attuale è estremamente complessa e richiede un intervento immediato e lungimirante – ha dichiarato Andrea Cristini – la filiera si trova di fronte a sfide di mercato impegnative per gli obiettivi ambiziosi da raggiungere al 2030 e per la trasformazione del sistema elettrico italiano che nei prossimi anni vedrà la produzione rinnovabile superare quella fossile. Le recenti questioni normative, tra cui le aree idonee onshore e offshore, le moratorie regionali, il DL Agricoltura ed il DM Aree Idonee, la complessità burocratica e i pregiudizi ancora oggi diffusi sulle energie rinnovabili, ci impongono un impegno e una passione ancora maggiori nel supportare l’Italia nel suo imprescindibile cammino verso la decarbonizzazione.

ANIE Rinnovabili, in rappresentanza delle imprese del settore, tra cui i maggiori costruttori di componenti e impianti per la produzione di energia da fotovoltaico, eolico, biomasse, geotermia, idroelettrico e solare termodinamico, intende agire con determinazione e innovazione in questa sfida, svolgendo un ruolo da protagonista quale soggetto attuatore delle politiche di decarbonizzazione e ponendosi come interlocutore chiave nei confronti delle istituzioni”.

CRISTINI PRESIDENTE DI ANIE RINNOVABILE. ECCO IL NUOVO COMITATO DIRETTIVO

Nel corso dell’assemblea annuale l’associazione ha rinnovato il Comitato Direttivo, eleggendo come vicepresidenti: Alberto Pinori (Fronius Italia), già past President dell’associazione, Federica Citarella (Solarig Italia Operation and Maintenance), Franco Citron (Manni Energy), Gianni Commessatti (E.ON Supersolar e E.ON Technical Service) e Massimo Meda (Renantis); e come consiglieri Andrea Massimo Bartolini (Neoen Renewables Italia), Davide Tinazzi (Consigliere Energy), Demis Tamburini (Huawei Technologies Italia), Elisa Baccini (Regalgrid Europe), Fabio Ciccone (Siemens), Flavio Andreoli Bonazzi (Hydrowatt e Magaldi Power), Giacomo Pistelli (Shell Energy Italia – Div. Renewable Generation), Ilaria D’amico (Infralab), Ivano Benedet (Sonepar Italia), Marco Garbero (Axpo Energy Solutions Italia), Stefano Domenicali (Ingeteam), Valentina De Carlo (Senec Italia).

Federazione ANIE aderente a Confindustria, con oltre mille aziende associate e circa 500.000 occupati, rappresenta il settore più strategico e avanzato tra i comparti industriali italiani, con un fatturato aggregato di 92 miliardi di euro (di cui 26 miliardi di esportazioni) nel 2022. Le aziende aderenti ad ANIE Federazione investono in Ricerca e Sviluppo il 5% del fatturato, rappresentando più del 30% dell’intero investimento in R&S effettuato dal settore privato in Italia.

ANIE Rinnovabili è l’associazione che all’interno di ANIE Federazione raggruppa le imprese costruttrici di componenti e impianti chiavi in mano, fornitrici di servizi di gestione e di manutenzione, produttrici di elettricità in Italia e all’estero nel settore delle fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico, biomasse, geotermoelettrico, idroelettrico e solare termodinamico. Nel 2022 l’industria italiana delle Energie Rinnovabili ha registrato un fatturato totale pari a 7,3 miliardi di euro, di cui 3,1 miliardi di euro di esportazioni.