Rizziconi, incendio doloso distrutto un deposito di legname

Si tratta del secondo incendio doloso in 15 giorni patito dalla stessa ditta di Rizziconi, le fiamme hanno distrutto il deposito di legname.

RIZZICONI (REGGIO CALABRIA) – Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto la scorsa notte, tra giovedì e venerdì 28 Giugno 2024, un deposito di legname di proprietà di un’azienda di Rizziconi. Le fiamme hanno devastato il capannone, riducendo in cenere tonnellate di legno accatastato su bancali. Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco, l’incendio sarebbe di natura dolosa. Indizi come la presenza di liquido infiammabile e l’assenza di fonti di calore alternative avvalorano questa ipotesi.

Il rogo di questa notte rappresenta il secondo atto intimidatorio ai danni dell’azienda in poco più di due settimane. Quindici giorni fa, infatti, un altro incendio di origine dolosa aveva distrutto un altro deposito della stessa ditta. I danni ammonterebbero a diverse centinaia di migliaia di euro, le tonnellate di legno collocato su banconi per essere prima essiccato e poi lavorato per la produzioni di parquet. Sull’episodio è stata aperta un’indagine da parte della Polizia di Stato del Commissariato di Gioia Tauro. Gli agenti stanno lavorando per individuare i responsabili e il movente di questi atti intimidatori.