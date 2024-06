San Luca, si è insediata la commissione d'accesso agli atti

1 minuto per la lettura

Si è insediata quest’oggi la commissione di accesso agli atti a San Luca, la terna di professionisti antimafia inviata dal Prefetto di Vaccaro.

SAN LUCA (REGGIO CALABRIA)- È iniziato ufficialmente il lavoro della commissione di accesso agli atti nel comune di San Luca. A soli sette giorni dall’annuncio della presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo, la commissione ha preso insediamento quest’oggi, 28 giugno 2024. Sette giorni fa, a margine delle audizioni effettuate dalla commissione parlamentare antimafia avvenute proprio nel paese aspromontano la Colosimo aveva riferito: «Il Ministero dell’Interno – ha detto- ha dato al prefetto di Reggio Calabria la possibilità di far insediare la commissione d’accesso in questo Comune».

Come disposto dal prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, la commissione è composta da un maggiore della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, un ufficiale dei carabinieri del gruppo territoriale di Locri e un funzionario amministrativo della prefettura. Oggi i componenti della commissione di accesso sono arrivati a San Luca e si è insediata. Il loro compito è quello di esaminare per tre mesi, prorogabili per altri sei, tutti gli atti amministrativi compiuti dall’amministrazione comunale guidata dall’ormai ex sindaco Bruno Bartolo. Al termine di questo periodo, la commissione redigerà una relazione conclusiva da inviare al prefetto. Quest’ultimo, a sua volta, elaborerà un proprio parere e lo inoltrerà al ministro dell’Interno. Sarà il ministro, infine, a decidere se proporre o meno al Consiglio dei ministri lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune.

A causa del mancato interesse dei cittadini sanluchesi di candidarsi, sia dell’ex sindaco Bartolo che della sua giunta, sia altri cittadini, alle elezioni comunali, la Prefettura ha dovuto affidare il Comune alla guida di un commissario prefettizio, Rosario Fusaro.