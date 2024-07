Musica & parole 2024: Paestum e Velia in festa

2 minuti per la lettura

Musica & parole 2024: dal 26 luglio al 24 agosto, i parchi archeologici di Paestum e Velia si trasformeranno in palcoscenici d’eccezione.

Dal 26 luglio al 24 agosto, i parchi archeologici di Paestum e Velia si trasformeranno in palcoscenici d’eccezione per la rassegna estiva Musica & parole 2024. Una kermesse che unisce arte, storia e cultura in un affascinante connubio di suoni e antiche vestigia.

MUSICA & PAROLE 2024

Tiziana D’Angelo, direttore dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia, esprime la sua soddisfazione: «Siamo lieti di annunciare il ritorno della rassegna Musica&Parole, un appuntamento estivo atteso e importante per Paestum e Velia, attraverso cui l’archeologia si apre alla musica contemporanea e sinfonica e con esse si carica di energia e significati inediti». «Le performance di artisti eccezionalmente talentuosi e versatili donano nuova vita alla storia millenaria dei nostri siti. Questi eventi, resi possibili dal Piano di Valorizzazione del Ministero della Cultura, ci consentono di raggiungere un vasto e diversificato pubblico e di rafforzare i legami con le nostre comunità, sia locali che internazionali», ha concluso D’Angelo.

PROGRAMMAZIONE PAESTUM

La rassegna prenderà il via il 26 luglio a Paestum con il concerto di Anna Oxa, intitolato “Voce Sorgente”. L’artista promette un viaggio emozionante attraverso il canto puro e primordiale, una celebrazione della voce che nasce e si evolve nel presente. Oxa, distante da ogni repertorio predefinito, offrirà una visione fresca e autentica della sua arte, lasciando che il canto fluisca come un fiume impetuoso e inarrestabile.

Tra gli eventi principali a Paestum, il 9 agosto si esibiranno Danilo Rea e Peppe Servillo con “Napoli Jazz”, un tributo alla vivacità e alla ricchezza musicale della città partenopea. Il 16 agosto sarà la volta di Nicola Piovani con “Note a Margine”, e il 23 agosto l’Orchestra Ghislieri di Pavia chiuderà la rassegna con “Dei ed eroi”, un viaggio attraverso l’opera barocca.

PROGRAMMAZIONE VELIA

A Velia, il 4 agosto Paolo Fresu e Rita Marcotulli offriranno una serata di grande jazz, mentre il 13 agosto Fabrizio Bosso renderà omaggio a Stevie Wonder con il progetto “We Wonder”. Il 17 agosto, Karima celebrerà il genio di Burt Bacharach con “Bacharach Forever”. Il 24 agosto Peter Cincotti concluderà la rassegna con il suo inconfondibile stile.

Il 27 agosto, il palcoscenico di Velia ospiterà Noemi, una delle voci più amate della musica italiana. Il concerto della cantautrice segna una tappa fondamentale del suo tour estivo, con il recente singolo “Non ho bisogno di te”. Noemi esprimerà attraverso la sua musica il potere della rinascita e del cambiamento personale, riflettendo su come evolversi e restare curiosi verso la vita.