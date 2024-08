Terra dei Fuochi, controlli in aumento: sei sequestri e due denunce

2 minuti per la lettura

Terra dei Fuochi: servizi di controllo potenziati per contrastare lo smaltimento illecito dei rifiuti e garantire la sicurezza pubblica.

NAPOLI – Proseguono a ritmo serrato le operazioni di vigilanza e prevenzione nell’area metropolitana di Napoli, particolarmente nella Terra dei Fuochi. Su disposizione del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, i servizi di controllo sono stati potenziati durante il periodo estivo, al fine di contrastare il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti e garantire la sicurezza pubblica.

Le forze dell’ordine, comprendenti il contingente “Strade Sicure” dell’Esercito Italiano, le Polizie Locali e la Polizia Metropolitana, hanno intensificato le loro operazioni su tutto il territorio metropolitano. I controlli sono concentrati nelle aree comprese tra il Nolano e il Litorale Domizio, con particolare attenzione ai Comuni di Giugliano, Mugnano, Caivano, Acerra, Afragola, Brusciano e Saviano, nonché al capoluogo napoletano.

TERRA DEI FUOCHI: SEQUESTRI E DENUNCE

Nel corso delle operazioni, sono stati sequestrati sei veicoli ed effettuate due denunce. Inoltre, sono state imposte sanzioni amministrative per un totale di circa 180.000 euro. Due attività commerciali sono state poste sotto sequestro, insieme ad aree di circa 1.000 metri quadrati, per violazioni ambientali e smaltimento illecito di rifiuti.

Le pattuglie sul campo hanno anche svolto un ampio monitoraggio per identificare nuovi siti di sversamento e verificare l’incremento di quelli già censiti. Questa attività è cruciale per orientare i controlli e informare gli enti territoriali sulle aree da bonificare, prevenendo ulteriori danni ambientali.

Un aspetto rilevante dell’operazione è stato il rafforzamento della collaborazione tra le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco. Questa sinergia ha permesso di intervenire tempestivamente in diverse situazioni di emergenza. Segnalati principi di incendio ad Acerra, Nola, Caivano e presso un campo nomade adiacente all’Asi di Giugliano, limitando le emissioni di fumi nocivi e assicurando una pronta risposta per la messa in sicurezza delle aree interessate. A Giugliano, presso il sito di via Carrafiello, una pattuglia dell’Esercito Italiano ha gestito un’emergenza sanitaria. Una bambina rom, con problemi respiratori, ha ricevuto immediato soccorso grazie all’intervento tempestivo degli operatori, che hanno assicurato il trasporto della piccola presso le strutture sanitarie competenti.

Le operazioni proseguiranno con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative ambientali e la sicurezza della cittadinanza, sottolineando l’impegno delle autorità locali e nazionali nella lotta contro il crimine ambientale e nella tutela del territorio.