Tricase: Sequestrati 18 kg di alimenti avariati, titolare denunciato

Il controllo dei carabinieri ha portato alla luce una situazione igienica precaria in un negozio di Tricase con alimenti avariati. Sono stati sequestrati 18 kg di cibo decongelati, in condizioni pessime infestati da parassiti.

TRICASE (LECCE) – Un blitz dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni di Lecce ha portato alla luce una situazione igienico-sanitaria allarmante in un negozio di Tricase con alimenti avariati. All’interno di un congelatore spento, i militari hanno rinvenuto ben 18 chilogrammi di alimenti in pessime condizioni: completamente scongelati, ammuffiti e infestati da parassiti.

l titolare dell’attività è stato denunciato per il reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, un reato che mette a rischio la salute pubblica. Dai controlli sarebbe inoltre emerso che l’esercizio commerciale era stato avviato in modo del tutto abusivo. Sembrerebbe infatti che non aveva le necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie. Inoltre, pare che il titolare non avesse adottato le procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente, dimostrando una grave negligenza nei confronti dei consumatori. Oltre alla denuncia penale, il titolare del negozio è stato sanzionato amministrativamente con una multa di oltre 11mila euro. I carabinieri del Nas hanno inoltre disposto la diffida alla prosecuzione dell’attività commerciale fino all’adeguamento alle norme igienico-sanitarie.